亞運授旗金牌重賞100萬

團體項目加碼至200萬

上屆雅加達亞運，香港隊贏得8金18銀20銅共46面獎牌，今屆港隊派出930人代表團出戰，人數是歷年之冠，有望突破上屆成績。香港賽馬會宣布推出為期3年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，並於今屆亞運和成都世界大學生運動會設有現金獎。亞運個人項目銅牌可獲25萬獎金，銀牌有50萬獎金，而金牌得主更可獲100萬獎金。至於隊際項目，銅牌可獲50萬，銀牌100萬，金牌得主將有200萬獎金。