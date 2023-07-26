亞運授旗金牌重賞100萬
烏蘭巴托2023東亞青年運動會及杭州第19屆亞運會中國香港代表團授旗典禮，昨於九龍公園體育館舉行，同日香港賽馬會宣布亞運獎金銀碼「加碼」，個人項目金牌得主將獲得高達100萬港元獎金，而團體項目則有200萬元獎金。
團體項目加碼至200萬
上屆雅加達亞運，香港隊贏得8金18銀20銅共46面獎牌，今屆港隊派出930人代表團出戰，人數是歷年之冠，有望突破上屆成績。香港賽馬會宣布推出為期3年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，並於今屆亞運和成都世界大學生運動會設有現金獎。亞運個人項目銅牌可獲25萬獎金，銀牌有50萬獎金，而金牌得主更可獲100萬獎金。至於隊際項目，銅牌可獲50萬，銀牌100萬，金牌得主將有200萬獎金。
亞運團長霍啟剛表示，港隊近期於亞錦賽、世錦賽表現大勇，有望突破上屆獎牌數目：「單車雖然李慧詩退役，但其他人也不錯。游水方面，何詩蓓成績非常好，女子接力隊也破了香港紀錄。還有劍擊、乒乓球、羽毛球和空手道等，爭金的人很多。」
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