惜負意大利劍手江旻憓8強止步

13比15負娜華利雅

上月在武漢勇奪亞洲錦標賽冠軍的江旻憓，以頭號種子身份出戰，並直入64強面對委內瑞拉的馬天妮絲，29歲的她未有受到太大考驗，以14比6輕鬆過關。及後32強迎戰匈牙利劍手布琪，雖然比賽早段雙方打成3比3呈均勢，但江旻憓打出一波10比0攻勢，最終大勝對手15比3，無驚無險打入16強。22歲的佘繕妡日前經過了小組賽及淘汰賽後，保持高昂狀態於64強先以「決一劍」險勝波蘭的妮碧，再以15比12力挫愛沙尼亞的安比治。這是佘繕妡首次打入世界賽16強，她之前最佳的成績是2022年開鑼世界賽最終排名40位。