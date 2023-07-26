惜負意大利劍手江旻憓8強止步
世界劍擊錦標賽於意大利展開連場激戰，女子重劍「世一」江旻憓於64強登場，憑上佳的發揮連挫委內瑞拉及匈牙利的對手，強勢打入16強，巧合地遇上同樣狀態甚弗的佘繕妡，二人化友為敵爭奪8強席位，江旻憓雖勝出內訌戰，但其後不敵意大利劍手，8強止步。
13比15負娜華利雅
上月在武漢勇奪亞洲錦標賽冠軍的江旻憓，以頭號種子身份出戰，並直入64強面對委內瑞拉的馬天妮絲，29歲的她未有受到太大考驗，以14比6輕鬆過關。及後32強迎戰匈牙利劍手布琪，雖然比賽早段雙方打成3比3呈均勢，但江旻憓打出一波10比0攻勢，最終大勝對手15比3，無驚無險打入16強。22歲的佘繕妡日前經過了小組賽及淘汰賽後，保持高昂狀態於64強先以「決一劍」險勝波蘭的妮碧，再以15比12力挫愛沙尼亞的安比治。這是佘繕妡首次打入世界賽16強，她之前最佳的成績是2022年開鑼世界賽最終排名40位。
江旻憓以13比10擊敗佘繕妡，隨後迎戰意大利的娜華利雅，卻以13比15落敗。另外何思朗男佩打入16強創個人最佳。
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