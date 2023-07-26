何詩蓓今晚200自衝金

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan、圖）昨日在福岡舉行的世界游泳錦標賽，出戰今屆個人賽第一擊，亮相女子200米自由泳初賽即與奧運冠軍正面交峰，最終僅負勁敵澳洲的堤密絲，以初賽總成績第4名躋身準決賽，之後她在準決賽造出1分55秒48，順利躋身今晚的決賽，向金牌邁進。

在東京奧運奪得兩面銀牌的何詩蓓，出戰其強項的女子200米自由泳初賽，共分7組競逐，Siobhan被編在最後一組出戰，同組即要與奧運金牌得主澳洲名將堤密絲火併。由於是兩位應屆奧運金、銀牌得主較量，這場自然成為初賽焦點，Siobhan與堤密絲起步已鬥得緊湊，最終何詩蓓輕鬆以1分56秒56在小組獲得次名，僅負於造出1分56秒20的堤密絲，雙雙躋身準決賽。至於在另一組爭逐的澳洲19歲新星奧姬娜嫺以1分55秒68，取得初賽最佳成績晉級。