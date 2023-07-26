鄺錦昌轟30分漢友復活

昨晚男子高級組銀牌，漢友和晉裕力爭復活，前者憑着鄺錦昌轟入30分，以80比73擊敗對手，保住一線生機，下場對崇德飛鷹和滿貫之間的負方。

漢友上場不敵香港東方，面對背水一戰的絕境打出決心，黃銘德和黃裕杰射入三分，鄺錦昌內外開弓，單節攻入10分，更憑殷兆俊、鄺錦昌和趙鍵鋒的「三分雨」，一度拉開22分，晉裕及後靠梁民熊和黃子聰止血，半場追成30比45。

晉裕今季找來劉子禮和林萬進，這對昔日拍檔（曾效力超敏和東方）打出身價，一個博得「and 1」，一個包辦剷籃、三分和助攻，還造成對手進攻犯規，把氣氛推到高潮，加上梁民熊連入兩球三分，只落後56比59進入決勝節。晉裕咬緊比分，但鄺錦昌展現大心臟，用一球又一球三分，扼殺對手希望，結果漢友鄺錦昌轟入30分，以80比73擊敗晉裕。

尾場康仁福建大破南青 「今場抱着贏的決心，熱身充足，入局快，雖然溝通有些甩漏，被對手追分，但調整防守後，順利守住勝局。」鄺錦昌說。談到轟入30分的關鍵，無非信心和決心：「我以往信心和決心不夠，上陣時間不多，今季給自己信心，盡力打好就能留在場上。」

至於尾場康仁福建以79比44擊敗南青，福建下場將與南華對建龍飛馬的負方交鋒。

圖／文：許思彤、余樂詩