on.cc東網直播 兩地3冠王對決 傑志火併武里南聯

陳俊樂

為迎接新一季本土賽事和亞冠盃的一連串挑戰，傑志周一（24日）已飛赴泰國展開為期18日的集訓。期間會進行多場熱身賽，包括今日對當地班霸武里南聯，合演兩地3冠王對決。（on.cc東網周三晚上7時按次收費直播）

去季香港「3冠王」傑志，今季實行「精兵制」，舊將方面有明加索夫、基爾頓、米基爾、伊高沙托尼等留隊，並簽入前尼日利亞國腳奧拿斯、前北馬其頓國腳丹卓斯基、國內球員伊卜拉伊木•庫爾班，以及巴西籍前鋒祖連奴，加上上季尾加盟的中場陳俊樂，以及陳晉一歸隊，整體實力有增無減。當中前拉素中場奧拿斯，認為傑志陣中擁有不少具質素球員，揚言會盡力協助球隊贏得更多；首次來到亞洲落班的中堅丹卓斯基，則指今次來港屬於新挑戰，希望發揮出自身特點，與隊友一同達成新季所有目標。

朱志光：輪住踢谷狀態 對於首場熱身賽即要硬撼強手，總監兼主教練朱志光表示，難得再遇「老對手」，會視今場為一場正常比賽，務求能達到試陣的效果：「會畀球員輪住踢，包括年輕球員，當然最想試一試啲人，始終冇踢正式比賽咁耐，要盡快哋攞番比賽嘅感覺，同谷起狀態。」另外，「朱Sir」提到奧拿斯因簽證問題會稍後才到泰國，今仗未能候命。

至於泰國「3冠王」武里南聯，自2022年初鹿島鹿角功勳教頭石井正忠上任，以及泰國名將迪拉唐（Theerathon）從J.League回巢後，在國內聯賽的統治力更上一層樓，加上本身是少數不受疫情影響組軍的豪門，已連續兩個球季（21至22及22至23）榮膺泰國「3冠王」。新季武里南聯暫時有3位新外援，包括南韓籍中堅金敏爀、意大利籍翼鋒杜美度，以及阿塞拜疆前鋒瑞爾戴耶夫。

隨着泰國聯賽將於8月11日開鑼，武里南聯跟傑志一樣，都安排了多場季前熱身賽，包括上周六作客2比1，擊敗了傑志8月2日熱身賽的對手、新升班球隊烏泰他尼。

基爾頓 潘沛軒 明加索夫