on.cc東網直播 高級組銀牌賽 紅綠登場力爭首捷

滿貫 蓋帝斯

甲一「紅綠雙雄」銀牌賽出擊！今晚高級組籃球銀牌賽續燃戰火，兩支甲一勁旅「紅軍」南華及「綠軍」滿貫會亮相修頓場館，其中頭場為「紅軍」與建龍飛馬爭晉級，力爭4連霸的南華今季有5名新兵，能否保持競爭力值得期待；至於尾場滿貫則遇上崇德飛鷹，「綠軍」今季除有新帥領軍，亦以全新陣容示人，同樣不能錯過。（on.cc東網周三晚上7時及8時40分按次收費直播）

衞冕第1擊！南華進襲建龍飛馬 建龍飛馬在銀牌揭幕戰與升班球隊晉裕激戰至最後一刻，最終憑控衞張馳岳突破對手防線，最後1秒傳給籃下的邱廣華得分，成功以78比76絕殺對手。建龍飛馬上季升班並以第5名完成，今季雖有朱梓鎔、韓天次和劉嘉榮離隊，但陣中年輕球員經過上季磨練已成長不少，默契亦比上季提升，球隊揭幕戰表現令人驚喜。

可惜，建龍飛馬的外援中鋒漢尼拔仍未回復最佳狀態，上場僅上陣幾分鐘已見他跑動吃力，難以快速回防，今場面對機動性極強，而且內線高度佔優的南華，絕對是「越級挑戰」。上季建龍飛馬在聯賽首戰即遇上南華，這位身高2米08中鋒能否擔起防守重任，成為球隊能否拉近差距的關鍵。

彭懿葭賽前「落名」 銀牌力爭3連霸的南華今季亦有不少變動，主力梁兆華、陳張敏和張延隆離隊，4名南青新兵當中，鄭凱安和蘇柏軒外投能力突出，陳怡富和Jefferson Espiritu活力十足，有望為球隊加強火力，至於崇德飛鷹舊將彭懿葭則在賽前「落名」，增加球隊內線兵源。南華有上屆最有價值球員朱亮，加上大賽經驗豐富的余理洋和後衞羅意庭坐鎮，至於曾湛元新季將由得分後衞轉任控球後衞，表現令人期待。

滿貫新陣強戰崇德飛鷹 至於「綠軍」滿貫則會於同晚尾場亮相，惡鬥崇德飛鷹。滿貫今季變動頗大，請來台灣教練徐仲毅之餘，還羅致美籍中鋒蓋帝斯，今場有望上演「地標戰」，且看新帥、新外援和新兵，能否帶來一番新氣象。

中鋒蓋帝斯「地標戰」必搏 滿貫上季如坐過山車，榮登常規賽一哥，但洋將荷利飛特季末加盟，未有如虎添翼，反而4強不敵香港東方，奪季而回，關鍵正是磨合時間不足。滿貫吸取教訓，今季早早落實由蓋帝斯擔任外援，這個29歲、身高2米13的美籍中鋒，對本地球迷來說並不陌生，前東家為新加坡騰飛之獅，於ABL場均取得21.8分12.4籃板。

滿貫禁區有黃鎮煒、方誠義、鄧志恒和張彬賢，經驗豐富，但平均年齡偏大，身高也佔不到便宜，蓋帝斯可望彌補短板。值得一提的是，身穿34號球衣的蓋帝斯偶像是「巨無霸」奧尼爾，但不是傳統中鋒，可以射三分，也擅長跑位和策應，打法偏向「小丑」祖傑，更符合「綠軍」快狠準的台灣球風。

除了蓋帝斯，滿貫還有4個新兵，包括李琪、楊子豐、蕭瑋耀和葉俊鋒。作為現役頂尖射手，李琪可以分擔蔡再懃的壓力，增加關鍵時刻的「出手選擇」。蕭瑋耀和葉俊鋒來自甲二，年輕就是本錢，且看能否注入活力。

崇德飛鷹上場以77比73險勝南青，陣容相對年輕，主要依靠洋將奧斯汀。但快滿36歲的他打足37分鐘，需要兼顧得分、籃板、助攻還有防守，略顯吃力，拿手的三分球6投0中，如果今場還要抵抗蓋帝斯，相信有點勉強，其他隊友必須挺身而出。

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