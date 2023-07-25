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周澤軒闖世錦賽男重正賽
‧劍擊世界錦標賽周日於意大利米蘭上演次日賽事，男子重劍港隊有4人出戰今屆世錦賽，成員包括方凱申、何瑋桁、吳浩天和周澤軒。其中周澤軒於小組賽狀態大勇取得6戰全勝，小組總成績排第9，率先躋身今日的正賽。
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