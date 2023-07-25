李毅凱回流加盟標準流浪

將於10月滿29歲的李毅凱，於傑志青年軍出身，2014年首次北上加盟中甲球隊瀋陽中澤，2015/16球季獲得傑志重用，季後更當選「最佳青年球員」。「阿凱」於2021年2月再次北上加盟當時在中甲的南通支雲，首兩季上陣時間不少，惟今季隨球隊升超後，甚少獲得上陣機會，最終提早解約，並回流加盟標準流浪：「決定簽約前同Philip（總監李輝立）、『嘉緯』（隊長林嘉緯）、『均宜』（副隊長盧均宜）傾過，完全感受到會方嘅誠意。我非常希望同標準流浪可以合作愉快。之前同『嘉緯』、『均宜』做隊友，佢哋都成日提點我，好開心又有機會同佢兩個一隊。」