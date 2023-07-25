李毅凱回流加盟標準流浪
標準流浪昨日透過facebook專頁宣布，簽入早前從中超回流的李毅凱，球隊期望這位後防通天老倌加盟後，可加強中後場實力，並在配搭上帶來更多變化。
將於10月滿29歲的李毅凱，於傑志青年軍出身，2014年首次北上加盟中甲球隊瀋陽中澤，2015/16球季獲得傑志重用，季後更當選「最佳青年球員」。「阿凱」於2021年2月再次北上加盟當時在中甲的南通支雲，首兩季上陣時間不少，惟今季隨球隊升超後，甚少獲得上陣機會，最終提早解約，並回流加盟標準流浪：「決定簽約前同Philip（總監李輝立）、『嘉緯』（隊長林嘉緯）、『均宜』（副隊長盧均宜）傾過，完全感受到會方嘅誠意。我非常希望同標準流浪可以合作愉快。之前同『嘉緯』、『均宜』做隊友，佢哋都成日提點我，好開心又有機會同佢兩個一隊。」
李輝立大讚可「委予重任」
李輝立就提到早於2011年「阿凱」效力港菁時，已十分欣賞他，雖然之後一直未有機會合作，但都有留意其動態，認為他多年來都不斷成長，並成為了可以委予重任的經驗球員。■李浚湣報道
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