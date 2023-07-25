確定邀Top 10來港保誠網賽推早鳥優惠

儘管目前仍未落實來港的參賽名單，但中國香港網球總會會長莫君逸透露「肯定會有Top 10」，而他早前更專程到溫布頓網球賽向球員宣傳香港賽事︰「坦白講目前還有很多變數，但肯定會有世界排名前10的球員來港，而中國幾位高排名的球員亦表示有興趣。」事實上，中國的鄭欽文（圖）及朱琳最近表現搶鏡，「大師姐」張帥過去來港參賽的表現也不俗，預計賽會下月底可落實部分參賽名單。