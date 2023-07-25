確定邀Top 10來港保誠網賽推早鳥優惠
「保誠香港網球公開賽2023」早鳥優惠門票即日起公售！闊別5年之久，「保誠香港網球公開賽」終在今秋回歸香江，並將於10月7日至15日假維多利亞公園網球主場舉行。這項國際女子網球協會（WTA）國際級別的巡迴賽事將再次雲集來自世界各地的頂尖女子網球手，展開為期9日的精彩戲碼。
儘管目前仍未落實來港的參賽名單，但中國香港網球總會會長莫君逸透露「肯定會有Top 10」，而他早前更專程到溫布頓網球賽向球員宣傳香港賽事︰「坦白講目前還有很多變數，但肯定會有世界排名前10的球員來港，而中國幾位高排名的球員亦表示有興趣。」事實上，中國的鄭欽文（圖）及朱琳最近表現搶鏡，「大師姐」張帥過去來港參賽的表現也不俗，預計賽會下月底可落實部分參賽名單。
現時門票已公開發售，球迷可於快達票官網（www.hkticketing.com）撲飛，售價由港幣160元至970元不等，另外8月15日前購票可獲85折早鳥優惠，於8月16日至9月8日期間則有9折優惠，詳情可瀏覽官方網站www.hktennisopen.hk 。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：