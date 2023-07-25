晉裕漢友對撼力爭復活

晉裕 劉子禮

男子高級組銀牌今晚假修頓場館舉行，晉裕與漢友、康仁福建與南青力爭復活。升班的晉裕上場表現不俗，新兵蘇志樂攻入全場最高的20分，但被建龍飛馬絕殺，落入負方組，面對「win or go home」的絕境，能否延續驚喜？

全華班的晉裕面對建龍，表現毫不失禮，8個新兵均有進帳，主力蘇志樂19投9中，攻入全場最高的20分，防守大鎖林萬進取得「雙雙」11分10籃板，長人劉嘉榮貢獻10分7籃板。可惜的是，球隊未能發揮外圍實力，24投僅6中，還有15次失誤，白白送給對手18分之多，最後一波防守也出現問題，被邱廣華籃下絕殺。

晉裕升班不久，但球員經驗豐富，蘇志樂、劉子禮、林萬進和梁民熊都打過「Big 4」。相反漢友沿用年輕班底，只加入了鍾俊昇鞏固籃下，上場面對香港東方，首節僅得5分，全場無人得分上雙，以25分慘敗。兩隊上場對手不同，光看分差不公道，關鍵在於爭勝決心，畢竟再輸一場便會提前結束銀牌。

康仁福建南青尾場交鋒 同日尾場由福建對南青。福建上場硬撼永倫，命中率只有3成，失誤多達19次，默契有待改善。反而南青頗有驚喜，面對有外援奧斯汀坐鎮的崇德飛鷹不落下風，纏鬥到最後一刻，僅以4分落敗，活力不可低估。

漢友 蔡駿賢