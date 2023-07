首次訪港Fans嗌MVP歡迎 畢拿信心爆棚：新季熱火封王！

有球迷舉着「We're gonna get it done! 2024 Champion」的紙牌,正是畢拿心聲。「美妙的一季,雖然最後拿不到冠軍,但我們一起成長,我有信心為熱火贏下2024年總冠軍。」畢拿上季季後賽場均取得26.9分5籃板5.9助攻,一次又一次的關鍵演出,讓球迷嘆為觀止,被冠上「Playoff Jimmy」的花名。「籃球很簡單,你每天重複做一件事,等到關鍵時刻,就能反映你的努力和決心。」