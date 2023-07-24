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黃鎮廷榮升人父
香港乒乓球代表隊主力黃鎮廷（圖右）昨日在社交平台宣布，其女兒在上周六出生，成為新手爸爸。黃鎮廷多年來為港隊在賽場上奮戰，立下不少戰功，如今榮升父親，就向女兒寄語，希望她「用眼用心去感受這個世界的美好」。
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