為西班牙出戰賀文盃 艾卡華斯交足貨仍出局

早前奪得溫布頓網球公開賽冠軍的網球「一哥」艾卡華斯，上周六出戰男女混合的賀文盃對克羅地亞，縱使「一哥」在男單項目取勝，惟由於西班牙在女單及混雙同告落敗，因此無緣打入決賽。

女單混雙同告落敗 被編入與比利時及克羅地亞同組的西班牙，有艾卡華斯和女單世界排名72位的瑪莎露娃聯手出擊，不過西班牙首場以場數1比2不敵比利時，反觀克羅地亞就直落3場輕取比利時，因此西班牙最後一輪必須贏克羅地亞3比0，才能打入決賽。可惜瑪莎露娃首場女單已直落兩盤2比6及1比6不敵維姬，西班牙篤定出局。

儘管已無緣出線，惟艾卡華斯男單對哥列依然「交足貨」，以6比3先拔頭籌。第2盤戰況非常緊湊，哥列戰至「Tiebreak」才贏細分8比6追成平手。按照比賽規則，決勝盤直接以「搶十」舉行，艾卡華斯此時發揮「一哥」本色，未有給予哥列太多機會，贏10比5完場。可惜艾卡華斯隨後聯同瑪莎露娃出戰混雙，以盤數1比2不敵哥列/維姬組合，使西班牙以總場數1比2落敗，以兩連敗結束賽事。