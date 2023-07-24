摩連迪斯旋風訪港：來季皇馬有料到

西甲傳奇球星摩連迪斯昨日應邀旋風訪港，期間抽空到將軍澳足球訓練中心（FTC）參與活動，向小朋友傳授球技。曾效力皇家馬德里的摩連迪斯談及皇馬今夏陣容變動，並相信「銀河艦隊」新季能夠有更佳表現。

摩連迪斯是日以西甲大使身份來港，並吸引一眾參與活動的小朋友及球迷到場「打卡」。這位西班牙名宿雖然已經47歲，但身形依然未見走樣，面對球迷蜂擁而至要求合照及簽名，完全沒有架子的摩連迪斯都一一答應，其後不忘落場與小朋友一齊比賽，更聯同以嘉賓身份出席的前港隊門將范俊業表演射12碼，大騷射門技巧，令現場球迷拍爛手掌。

重遊故地體驗特別 2003年「銀河艦隊」訪港，摩連迪斯當時亦有份隨隊，今次重遊故地他形容十分特別。當被問到對皇馬的評價，他表示來季這支西甲豪門會變得更強：「皇馬建立緊一支實力強勁嘅陣容，期間係需要一個過程，但我相信來季嘅表現會好過上季。」

主理今次活動的前足總董事陳志康，就認為能夠邀請西甲名宿訪港非常難得，並期望日後能夠定期舉辦類似活動：「佢嚟到係會有另一個效果，能夠帶動到氣氛，今次時間雖然緊逼，但日後只要時間夾到，我哋搵嘅對象又想嚟，希望嚟緊仲有第二次機會，其中佩奧爾都會係人選之一。」■圖、文：林卓臻