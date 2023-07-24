阿Mi啟發自薦外闖加拿大 吳婉琪堅守足球夢！

女子世盃踢得如火如荼，球迷將目光轉向大舞台的同時，也有本地足球女將選擇到外地聯賽闖蕩，其中就包括港隊門將吳婉琪（Nesta），遠赴加拿大挑戰當地女子聯賽。Nesta透露今次外流，多少受到港隊隊友吳卓蔚（阿Mi）的啟發，並不忘分享其長遠目標：「我會抱住一個想留低（在加拿大）嘅心態。」■圖：黃雋謙、文：林卓臻

過去曾踢過東區、晉峰及愉園等本地女子足球隊的Nesta，今年初仍為女甲勁旅車路士足球學校（香港）效力，近年她亦已成為港隊常客，包括今年年初有份出戰土耳其盃及奧運亞洲區外圍賽，她透露正正是在年初兩個代表隊賽事中間，收到有機會外流加拿大的消息：「加拿大呢度有隊新搞嘅球隊周圍搵球員，我又一直都想外闖，所以就將自己嘅比賽片發送畀佢哋，終於收到邀請，知道嗰吓都好開心。」

感受外國足球文化最興奮 雖說過往曾有赴英國交流的經驗，但今次要隻身到異地落班，Nesta表示當初難免有擔心：「始終加拿大自己連旅行都未去過，唔知呢度嘅環境係點。」Nesta說外流是自己在攻讀大學學位時已萌生的念頭，能夠起行實在難掩興奮：「以前曾經差啲有機會外流，但都係想讀埋個學位先，當然好想感受外國嘅踢波文化。」

近年不少本地足球女將勇闖海外聯賽，包括同為門將的吳卓蔚（阿Mi），Nesta承認正是這位港隊隊友的外流經歷，賦予她更多勇氣外闖：「『阿Mi』外流之前，我都只係有呢個諗法，但未有好努力去實行，因為覺得自己唔夠外國球員叻，加上自己身形喺亞洲人嚟講唔算高，所以擔心去到外國唔夠爭。但透過佢嘅經驗睇到，技術先係最重要，即刻畀到信心自己。」

Nesta所效力的Master's FA屬加拿大第二級別女子聯賽球隊，對於香港與當地聯賽的分別，她也有深刻體會：「呢度係好識用身體去踢波，香港唔小心踢低對手，啲人都會話你好茅。但呢度係吓吓都會撞落去，對佢哋嚟講係好普通嘅身體對抗，就算練波都好多碰撞，唔會收腳。另外，比賽節奏都好唔同，呢度踢法係更加硬朗，速度更快。」她說適應了當地高強度和速度的比賽，對提升能力有很大幫助，並提到當地球隊的進取踢法和心態，亦令其感覺新鮮：「同香港先做好防守唔同，我隊波即使排名較後，都唔係淨係練防守，亦都會練進攻，呢度係會講進攻先，諗法係好唔同。」

爭取為港隊出戰亞運 香港女子足球隊備戰9月杭州亞運將進入最後階段，Nesta也透露完成當地球會賽事後，會於本月底回港全力投入港隊集訓，力爭打入決選大軍名單。今次加拿大外流之旅將暫告一段落，但Nesta心中希望繼續爭取外闖的那團火，似乎仍未熄滅：「我會抱住一個想留低嘅心態，加拿大講到明有個目標係2025年搞職業聯賽，想睇吓自己踢唔踢到職業，踢唔到就嘗試半職業，畢竟喺香港踢咗咁多年波，都好想睇吓喺外國比賽，自己嘅等級去到邊。」

Nesta（左）形容加拿大聯賽的對抗性及速度都更高。 為融入球隊文化，Nesta（後排右一）說自己需要變得更加外向。（Master■s FA IG圖片） Nesta受到吳卓蔚（左）外流經歷的啟發。（受訪者圖片）