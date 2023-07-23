標準流浪友賽贏波簽新援要諗諗

新球季即將展開，兩支港超球隊標準流浪、深水埗昨晨於石硤尾公園球場「拍跳」，最終流浪以3球獲勝。賽後流浪總監李輝立（Philip）透露，或有機會簽下兩名今場有份亮相、目前正在跟操的外援卡丹奴域及馬相訓。

早前在泰國集訓後返港的標準流浪，今場有「宜嘉」因帶領青年軍，赴沖繩參與特訓營缺陣，由劉智樂客串右閘，與朴鍾範、林遼太及金旻奎鎮守後防，新援岡本玲仁與同鄉神田夢實坐鎮中場，伊巴謙及正在跟操的黑山前鋒卡丹奴域負責攻堅。深水埗則由奧利斯把關，陳靜謙及泰國外援浦敏扼守中路，張廣然、顏卓彬及日本中場小池晃廣，支援泰國箭頭柏羅邦，而肯亞射手、曾在日職上陣的鄧嘉，則因工作證問題仍未歸隊。

卡丹奴域要先適應環境 流浪今仗控制大局，靠黑山前鋒卡丹奴域，頭頂腳踢個人梅開二度，加上伊巴謙單刀破門，以3球輕取深水埗。值得一提，流浪今場友賽陣中共有兩名新面孔，除了擔正的黑山前鋒卡丹奴域外，還有後備上陣的31歲南韓後衞馬相訓，總監李輝立賽後承認需要補充人腳踢亞冠外圍賽，兩人或有機會加盟：「我諗個黑山前鋒最緊要係適應到亞洲生活先，我覺得佢未發揮到應有水準，應該會畀佢試3個月先，踢唔踢亞冠要交畀教練團決定。另外個南韓中堅就尋日先到香港，表現仲有待觀察，佢喺當地幾個月冇踢過波，始終球隊之前集訓防守麻麻，希望啱用。」

深水埗新兵顏卓彬爭表現返港隊 至於由「藍鳥」外借到深水埗的中場顏卓彬，今埸踢了大約70分鐘，賽後他認為自己發揮尚可接受。由於深水埗實力有限，今季加盟後或未必能像以往一樣經常踢「順風波」，但「彬仔」卻指心態上未有太大分別，落埸時會繼續竭盡全力，目標重返港隊：「唔可以預輸嚟踢，就算實力唔夠，都要令對手難踢，盡量喺聯賽拎分。今季轉會最主要都係想入選香港隊，如果證明到自己能力，就算踢細球會，主教練安達臣都有可能揀我。」

圖、文：李浚湣