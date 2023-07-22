世桌賽冠軍比素訪港 鼓勵港將克服困境

桌球世界冠軍比素訪港，昨日現身名將娛樂城，吸引逾百球迷到場。被問到香港桌球面臨「降級」的情況，比素鼓勵球手克服困境，在世界舞台力爭上游。

「比利時子彈」比素於5月捧走世界冠軍，成為歐洲大陸第一人，世界排名升上第2，僅次於「火箭」奧蘇里雲。他近日訪港，出席連串活動，並與年輕球手切磋球技。「我來過中國很多次，但沒來過香港，這是一個美麗的城市，人們熱愛桌球，也有很多美食和美景。」香港世界桌球大師賽去年於紅館舉辦，吸引逾8,000觀眾入場，成為球圈熱話，比素亦有留意：「很難得有近萬觀眾，氣氛一流，希望今年繼續舉辦，我可以成為一分子。」

由於桌球未能重返2026年亞運，香港桌球面臨「降級」，或失去體院A級精英項目資助。比素表示明白香港球手困境：「比利時也有類似情況，所以我懂你們的掙扎。你只能力爭上游，在巡迴賽爭取好名次，才能紓緩經濟壓力。」

「加快節奏令賽事更刺激」 說到推動桌球，比素認為這個紳士運動需要改革：「最重要是年輕化，或許由改變衣着做起。比賽節奏也要快一點，打11局甚至17局實在太長了，讓人不想看下去，相比下足球又快又刺激。」展望下季，他期望登上「世一」寶座：「世一加世界冠軍是終極目標，希望下季延續表現，贏下一兩個巡迴賽，就有機會做到。」圖／文：許思彤