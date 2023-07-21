香港金牛上勝軌今主場鬥益勝
香港金牛隊周三晚出戰全國男子籃球聯賽（NBL）作客石家莊翔藍，終止4連敗頹勢，以123比87取得首場客勝，今晚將重返香港主場，迎戰遼寧益勝。
作客贏石家莊翔藍
香港金牛今仗有畢繼光傷愈復出，正選陣容不變，派出「香港雙子」梁兆華、楊睿騏，配搭孫偉博、李佳益及上仗轟50分的外援坎普，而外援中鋒迪加拿則先列後備。
金牛今仗由得分王牌坎普率先發難，首節就攻入11分，主隊則大灑「三分雨」回敬，次節迪加拿首次在作客上陣，單節交出7分、6籃板、2助攻及2封阻，帶領球隊以65比53領先上半場。易邊後，迪加拿頻頻在顏色地帶得分，又多次搶得籃板為隊友爭取第二次得分機會，令金牛眾將均有進帳，並把領先優勢擴大至26分完第3節。第4節，後備上場的孫昊單節獨取12分成為此節主角，加上隊友輪流開弓，最終金牛隊以123比87擊敗石家莊翔藍，取得今季第3場勝利。
辦「古金味道」主題招待球迷
今場坎普取得全場最高的40分，加上17個籃板，與收穫21分、14籃板迪加拿同樣取得「雙雙」，至於港將梁兆華貢獻10分、2助攻。
香港金牛今晚回師修頓主場鬥遼寧益勝，連同7月28日鬥武漢錕鵬的賽事，均會舉辦「古金味道」主題，屆時球迷邊睇波邊品嘗麥芽糖餅、糖葱餅等香港特色傳統小食。門票現已開售，除可在網址https://buff.ly/3PGBq7U撲飛外，於服務時間內（星期一至五早上10時至晚上7時），亦可致電21115333訂票。
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