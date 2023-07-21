香港金牛上勝軌今主場鬥益勝

金牛今仗由得分王牌坎普率先發難，首節就攻入11分，主隊則大灑「三分雨」回敬，次節迪加拿首次在作客上陣，單節交出7分、6籃板、2助攻及2封阻，帶領球隊以65比53領先上半場。易邊後，迪加拿頻頻在顏色地帶得分，又多次搶得籃板為隊友爭取第二次得分機會，令金牛眾將均有進帳，並把領先優勢擴大至26分完第3節。第4節，後備上場的孫昊單節獨取12分成為此節主角，加上隊友輪流開弓，最終金牛隊以123比87擊敗石家莊翔藍，取得今季第3場勝利。