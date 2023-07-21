香港U23簽鄧梓朗袁逸朗把關

鄧梓朗年僅18歲，去季主要為理文在「賽馬會菁英盃」賽事上陣，於7場分組賽及決賽皆有披甲，他希望來到香港U23有更多上陣時間：「首要期望是爭取正選，去季3位香港U23守門員都有上陣機會，自己心態上要隨時準備，在每課操練要表現出最好的狀態，爭取教練團的信任，我會放膽嘗試。」「梓朗」又提到部分隊友曾在青年軍時同隊，加盟後感覺像『兄弟波』一起努力奮鬥。

至於另一17歲小將袁逸朗，則從晉峰青年軍外借來投，首征超聯的他，盼來到香港U23繼續進步，學習成為一個稱職的職業球員：「從青年軍提拔到一隊，技術上一定和其餘兩位守門員有差距，所以我一定要更加努力，希望來季無論心態、球技上都有明顯的進步，從一個U隊球員進化成一個職業球員，成為一個令隊友有信心的守門員。」袁逸朗續指教練團及隊友同樣十分親切，大家在練習上亦會互相鼓勵對方，以及付出100%努力，令自己更加欣賞和尊重他們。李浚湣報道