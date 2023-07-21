港超賽會首季獲近300萬盈餘
於去季季初成立的港超聯賽會，昨於香港足球會舉行記者會，發表過去一年工作發表報告，召集人陳文俊發言時透露賽會透過票房共享，足總派發獎金及獎金重組等計劃，第一年盈餘約297萬，認為成績令人滿意，並展望來季將延續相關策略，繼續提升港超商業價值。
延續開源節流策略
是日港超聯賽會記者會上，多支港超球隊都有派代表出席，包括傑志、理文、標準流浪、冠忠南區、東方、大埔、晉峰、深水埗、香港U23，以及新升班的北區。首季盈餘約297萬港元，召集人陳文俊認為效果已算不錯，盼望來季有至少10個百分比的增長，相信往後有力維持每季約有11至12支球隊角逐港超：「啲區隊有政府同埋賽會資助後，可能只需畀幾百萬就夠班費踢港超，之前都有向北區同中西區傾過呢個問題，我相信嚟緊會愈嚟愈多區隊肯踢港超。」
來季港超賽會推行「視像助理裁判」（VAR），陳文俊透露相關球證費用由球會獨立承擔，因此往後有必要開拓更多收入來源應付球證支出。並提到有意欲在部分賽事推行「雙料娛樂」節省成本，惟有待商討：「例如『賽馬會菁英盃』分組賽踢到次循環，已會有幾場對出線形勢冇影響嘅比賽，嗰啲賽事擺喺同一場踢可以慳唔少，但康文署驚踢尾場嘅球隊投訴場地質素唔好。」林卓臻、鄧文滔報道
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