港超賽會首季獲近300萬盈餘

延續開源節流策略

是日港超聯賽會記者會上，多支港超球隊都有派代表出席，包括傑志、理文、標準流浪、冠忠南區、東方、大埔、晉峰、深水埗、香港U23，以及新升班的北區。首季盈餘約297萬港元，召集人陳文俊認為效果已算不錯，盼望來季有至少10個百分比的增長，相信往後有力維持每季約有11至12支球隊角逐港超：「啲區隊有政府同埋賽會資助後，可能只需畀幾百萬就夠班費踢港超，之前都有向北區同中西區傾過呢個問題，我相信嚟緊會愈嚟愈多區隊肯踢港超。」