深水埗增兵高Sir：重建需時

香港運動及消閒博覽昨日於香港會議展覽中心展開，港超聯球隊深水埗的總監高俊基，球員陳靜謙、陳灝、鄧子均及張志昊，在服裝贊助商Atacar的攤位亮相，其中「高Sir」指本季班費有所增加，並透露尚有兩至三名球員加盟，又形容球隊處於重建階段，盼望再下一季能夠爭取較理想的排名。

總監高俊基指球隊正處於「重建期」：「上季想畀升班功臣試吓踢港超，所以踢得唔好都會接受，今年就係重建期，不過始終需要時間，冇可能上季踢得唔好，今季即刻好大改進，希望球隊到第三季可以交出三年嚟最好嘅成績。」

兩外援來投提升競爭力 深水埗早前已陸續公布新兵，包括浦敏和柏羅邦兩名泰國球員皆以外借形式投效球隊，「高Sir」期望球員「用表現說話」：「鄧Sir（主教練鄧冠研）已經考察過新外援嘅能力，想令香港球迷有多啲新鮮感之餘，都可以打出競爭力，至於呢條路行得啱唔啱，就要視乎成績。」球員陳灝表示有信心球隊繼續進步：「目標係一定要好過上季，大家平時咁努力練波，就係為呢個目標而戰。」圖／文：鄧文滔