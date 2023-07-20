陳肇鈞回巢暫得20名球員 大埔備戰新季目標衝前5

大埔周三於大埔廣福公園足球場，進行新一季開操及拜神儀式，這支地區球隊班費約700多萬，惟暫時只得20名球員，新帥李志堅承認陣容深度不足，需要再加新人。「堅Sir」又指今次重返「綠戰士」全因情意結，自己會全力助球隊爭取頭5。

去季重返港超聯的「綠戰士」，今季改由李志堅頂替李恆滙出任主教練，並保留陳曉鋒、鍾偉強、馮冠鳴等骨幹華人班底，再配合雷仙奴、加比爾。球隊又簽入舊將陳肇鈞、門將錢兆琛，以及兩名巴西外援馬高斯山度士（MARCOS SANTOS）、馬卡雷拿（MICHEL RENNER），惟後者因轉機問題暫時仍未抵港。值得一提，大埔新季會與「和富」分手，並以大埔名義出戰港超聯。

「堅Sir」因情意結回巢 2021年5月轉任東方總監一職的李志堅，早前完約後選擇執教大埔，但他認為自己過去仍一直身處球圈，今次未稱得上算是「小休復出」。「堅Sir」曾於2016至2019年執教大埔，當時更帶領球隊奪得「菁英盃」及聯賽冠軍，他不忘提到今次「回巢」原因：「對大埔始終係有個情意結，唔好計2019年拎到聯賽冠軍，之前自己出道個陣都係踢同住大埔，畀我感覺呢到好團結同氣氛好好，想同佢哋繼續一齊行。」

「堅Sir」承認陣容深度嚴重不足，會爭取再找新球員加盟：「今年班底有15個舊球員，自己再揾咗陳肇鈞等等，暫時球員有20個。」

會繼續搵新球員加盟 現年30歲的陳肇鈞是2018/19球季「綠戰士」聯賽奪冠的功勳成員之一，Philip形容能夠再與李志堅合作，是他選擇重返大埔的主因：「可以再同佢（李志堅）配合係好開心，呢個係主要原因，所以就冇再考慮其他球會嘅邀請，希望可以一齊再證明一啲嘢。」大埔將於8月2日至9日到南韓集訓，與當地K2 、K3及一支半職業球隊進行3場友賽。圖／文：李浚湣