絕殺過關建龍飛馬下仗鬥南華

等待大半年，本地籃球昨日開季，修頓入座率近8成，見證男子高級組銀牌首仗。升班的晉裕與建龍飛馬鬥到最後一刻，建龍憑張馳岳攻入16分，加上邱廣華「絕殺」得手，險勝78比76，晉級後下場挑戰南華。

晉裕開局手感不俗，打出一段12比1攻勢。建龍外援漢尼拔歸隊不久，只後備上陣試水溫，幸吳冠熹和劉家傑射入三分追成18比23。建龍乘勢而上，傷愈的馮嘉豪和邱廣華博得「and 1」，一度反超前35比29，但蘇志樂臨危不亂，為晉裕扳回37比36。

雙方梅花間竹得分，晉裕「射手滿營」，建龍亦有吳冠熹和劉家傑充當炮台，咬緊59比61進入決勝節。膠着之際蘇志樂內外開弓拉開9分，惟建龍韌力十足，劉家傑轟入三分又反超前2分。最後半分鐘風起雲湧，何俊杰為晉裕扳平，但邱廣華最後一秒籃下「絕殺」得手，建龍飛馬險勝78比76，下場鬥衞冕的南華。

香港東方輕取漢友 至於尾場香港東方登場，在新帥巴拿莫域首次領軍下，以78比53擊敗漢友，順利晉級。圖／文：許思彤、余樂詩