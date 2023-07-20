崇德飛鷹南青新面貌駁火

飛鷹２月開操培養默契

飛鷹步入重建階段，由呂楚威接掌帥印。這位綽號「Killer」的飛鷹名宿，是香港第二位登陸ＣＢＡ的球員，於2017至19年擔任滿貫主帥，奪得亞軍。今季主力奧斯汀、呂銘彥、胡兆智、李東坤和麥嘉榮悉數留效，楊文綱和張國銓加盟鞏固內線，其餘新兵主要來自晉裕和甲二球隊。飛鷹上季排名第6，為培養默契，早於今年2月開操，與不同球隊對練，連日前8號風球也無阻他們準備新季。飛鷹今晚面對同為中游分子的南青，只要獲勝下場即可挑戰滿貫，且看「威Sir」能否帶領球隊倒戈舊東家。