崇德飛鷹南青新面貌駁火
今日銀牌尾場由崇德飛鷹鬥南青。兩隊休季大換血，飛鷹成功留住得分保證奧斯汀，相比全華班的南青，可看高一線，只要順利獲勝即可挑戰「綠軍」滿貫。
（on.cc東網周四晚8時40分直播）
飛鷹２月開操培養默契
飛鷹步入重建階段，由呂楚威接掌帥印。這位綽號「Killer」的飛鷹名宿，是香港第二位登陸ＣＢＡ的球員，於2017至19年擔任滿貫主帥，奪得亞軍。今季主力奧斯汀、呂銘彥、胡兆智、李東坤和麥嘉榮悉數留效，楊文綱和張國銓加盟鞏固內線，其餘新兵主要來自晉裕和甲二球隊。飛鷹上季排名第6，為培養默契，早於今年2月開操，與不同球隊對練，連日前8號風球也無阻他們準備新季。飛鷹今晚面對同為中游分子的南青，只要獲勝下場即可挑戰滿貫，且看「威Sir」能否帶領球隊倒戈舊東家。
南青同樣陣容大變，只有蕭俊傑、關雋陶、潘正熙、石銘謙和吳家麒留效，獲何倚楊回巢並羅致8位新人，包括司徒偉傑、蔡鴻興和林凱光。「死神」司徒偉傑與飛鷹上季鬧出欠薪風波，整季未有上陣，今晚倒戈增添火藥味。由於外援麥洛連、雙槍蘇柏軒和鄭凱安相繼離隊，全華班的南青進攻要重新適應，關鍵在於新人發揮，經驗老將如司徒偉傑及林凱光等亦要扛起重任，做到以老帶新。
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