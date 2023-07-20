on.cc東網直播 高級組銀牌男籃雙料娛樂

永倫大變身硬撼康仁福建 高級組銀牌男籃今晚續於修頓場館上演激戰，頭場「黃金戰士」永倫與康仁福建爭晉級，尾場崇德飛鷹惡鬥南青。永倫新季「大換血」，請來美籍前鋒查雲希爾，頂替已退役的內線主力賀斯福，多達10名新兵將於銀牌賽登場；福建對症下藥羅致多位實用新兵，化學效果如何亦令球迷期待。（on.cc東網周四晚7時直播）

永倫上季聯賽獲得第4名，銀牌則以季軍完成。今季得分核心泰那仍然留效，周迎堅亦將以43歲之齡續戰甲一，同時由於潘志豪和賀斯福退役，蔡龍德、黃子謙及梁民熊等多人離隊，球隊新季吸納多達10名新兵，另由霍嘉銘擔任新教練，將以全新面貌示人。

黃律堯為新季準備就緒 身高2米03的永倫新援查雲希爾有望首度披甲，加上新加盟的韓天次及何倚富等注入火力，能否與泰那擦出火花，成為焦點。值得一提的是，永倫舊將蔡龍德和黃子謙齊齊轉投今晚對手康仁福建，前者為福建加強內線力量，後者則在徐遠征離隊後，擔任進攻主力，兩人首戰即倒戈舊會，亦是今晚焦點之一。

康仁福建新季陣容比上季完整，蔡龍德、黃顡鋠及譚子健加盟鞏固內線，鄭錦興、黃律堯和林羽繼續以經驗帶領球隊，至於新晉後衞楊瑞鴻表現亦更趨穩定，球隊新季有望走得更遠。控衞黃律堯早前因膝傷避戰三人賽，但他透露今場將會復出，並期待新球季展開：「球隊現時氣氛好好，今季我們內線深度很夠，大家都準備就緒。球隊正建立屬於自己的攻守體系，希望衝擊4強！」永倫早前於康文盃壯年星級組決賽不敵康仁福建，不過當時未有派出泰那和新外援，今晚再度碰頭，激戰可期。文：余樂詩、許思彤

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