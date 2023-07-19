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泰國殘疾人草地滾球賽 港隊大豐收袋13獎牌
（香港傷殘人士體育協會提供）
泰國公開殘疾人草地滾球國際錦標賽，周日圓滿結束，港隊以2金6銀5銅佳績完成賽事。是次港隊一共派出15名運動員參賽，其中李志明及陳月呂分別於B2級男子個人賽和B6級女子個人賽中勇奪金牌。
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