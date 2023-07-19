香港東方新風格撲擊漢友

今晚銀牌尾場，由香港東方大戰漢友。香港東方早前宣布巴拿莫域（Mensur）接掌帥印，這個來自波斯尼亞的主教練執教短短兩周，即要迎來首場比賽。且看Mensur會為「藍軍」帶來甚麼轉變，新加盟的朱梓鎔和黃浩賢又會有甚麼驚喜？（on.cc東網周三晚8時40分直播）

冠軍級教頭巴拿莫域接手 巴拿莫域曾於2019至2021年執教南華，以全勝姿態橫掃銀牌和聯賽，他兩周前加盟東方，冀注入獨有的籃球哲學，例如清晰思路、強硬防守、「play as a team」等。因時間倉卒，東方特別調整訓練次數，變成早、晚兩課，讓球員盡快適應教練風格。「籃球世界沒有魔法，不可能花一兩天改變所有事。我們正努力建立體系和化學作用，找到每個人的定位，打出團隊精神，這是唯一方法。」Mensur說。

東方沿用ＡＢＬ冠軍班底，由陳兆榮和徐遠成領軍，洋將基拔及麥洛連擔任核心，同時注入新血朱梓鎔和黃浩賢，前者上季協助建龍飛馬取得第5名，今季一圓職業夢：「業餘（球隊）一星期只練兩、三課，現在就九課，而且非常着重細節，我花了很多時間適應，聽取教練和隊友建議。」他指球隊戰術講求流動性，在場上未必有太多機會持球進攻，冀積極跑動，創造起手空檔。

漢友方面，新季陣容未有太大變化，沿用舊將趙鍵鋒、黃銘德、蔡駿賢、殷兆俊及溫梓豐等，並獲新兵鍾俊昇來投。牌面和經驗或不及東方，盼以活力和默契搭夠，與強敵周旋。

文：許思彤

殷兆俊（左） 梁嘉顯（右） 麥洛連