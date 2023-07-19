港台電視32 x on.cc東網 高級組銀牌男籃為新季揭序幕 建龍飛馬晉裕爭響頭炮

本地甲一籃球賽新季展開，首項錦標男籃銀牌今晚7時於灣仔修頓場館上演揭幕戰，由建龍飛馬火併升班球隊晉裕，港台電視32以及on.cc東網將攜手直播，星級評述徐嘉樂及譚偉洋陪各位球迷一齊睇波。（港台電視32及on.cc東網周三晚7時直播）

晉裕去季甲二以全勝姿態升班，球隊新季積極補強，羅致3大射手梁民熊、劉子禮和蘇志樂等人，有望將經驗帶給年輕球員。升班球隊需時適應甲一強度，晉裕近月亦有約戰其他甲一球隊，增加比賽經驗和建立默契，今晚便知曉效果如何。教練廖慧森明言今季目標不只護級，銀牌望「試水溫」之餘，還希望能累積經驗：「銀牌我們會以全華班應戰，到聯賽才加入外援。相信今次會是很好的機會讓球員建立默契，希望做到晉級，至少有3場波打。」

香振強：或派「全華班」吸取經驗 建龍飛馬上季以升班球隊姿態獲得第5名，今季捲土重來，隊長馮嘉豪傷愈復出，另外從滿貫和崇德飛鷹吸納新兵周健宏和謝爕雋，惟得分主力韓天次和朱梓鎔分別轉投永倫和香港東方。加拿大籍中鋒外援漢尼拔日前才剛歸隊，狀態成疑，主教練香振強指，今晚或會派出「全華班」吸取經驗：「為免漢尼拔受傷，暫時不會過分催谷其狀態，銀牌賽首場會以華將為主力。」身高2米08的漢尼拔上季是建龍飛馬進攻核心，憑身高優勢稱霸籃下，曾單場狂轟52分，如能趕及在銀牌復出，球隊內線力量將大為提升。

建龍飛馬今季以挑戰「Big４」做目標，球隊近期到深圳集訓，與省隊對賽提升狀態，預料對晉裕將貫徹快速球風，力求晉級。兩隊之勝方將於7月26日與衞冕的南華爭出線席位。

文：余樂詩

馮嘉豪 劉子禮（左）、林萬進（右） 畢鈞皓 黃子聰（左）