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香港女籃U16亞洲賽獲第4
‧於約旦舉行的亞洲U16青年女子籃球錦標賽，香港U16女子籃球代表在周日的季軍戰中，與實力相若的馬來西亞鬥得難分難解，第4節中段本來港隊有44比36的領先優勢，不過忽然崩盤被對手連追12分，形勢大逆轉，最終無法挽回局勢，以46比52落敗，取得第4名。
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