體育

中國女排世聯賽屈居亞軍

‧美國上演的世界女排聯賽總決賽，中國女排在冠軍爭奪戰與土耳其激戰4局後，李盈瑩為球隊取得20分，袁心玥得11分，惟仍以22比25、25比22、19比25及16比25落敗，屈居亞席，但已為中國女排創下這項賽事上的最佳成績。
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