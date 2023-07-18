轉打控衞曾湛元︰盼帶來驚喜

南華原有班底的年輕球員近季已累積不少大賽經驗，主力之一的「元仔」曾湛元今季由得分後衞轉型至控衞，現已逐漸適應：「打ＰＧ（控衞）對我個人發展更好，我的強項是速度，可以做到突破分球。不過南華『key波』工作更多，全場緊迫防守，對體能要求更高，至於幾時得分、幾時傳給隊友就是今季要學習的地方。」

兼顧防守體力要求高 梁兆華離開甲一，挑戰水平更高的NBL聯賽，「元仔」認為這證明香港球員有實力外闖，他不忘感激對方在南華的貢獻：「兆華是我們的精神領袖，教練離開後，只得他不斷鞭策我們，我從他身上學到好多。今年我們要靠自己，唔好成日要人鬧先畀力，自己做好本分。」

至於今季最期待的對手，「元仔」直言想對巴拿莫域領軍的香港東方：「對Mensur（巴拿莫域）……防守壓力一定好大，因為他對這方面要求好高！今年我轉型，希望能帶給他驚喜，讓他見到我的進步。今季我也想證明南華不是沒有誰就走不下去，只要打好團隊籃球，我相信我們有力衞冕。」