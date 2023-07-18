朱亮余理洋羅意庭以老帶新 南華團隊籃球爭衞冕

甲一衞冕之師南華今季再有主力梁兆華、陳張敏等離隊，加上列強「招兵買馬」，令衞冕難度大增，不過眾將對於新季充滿信心，堅信靠團隊籃球爭勝。南華陣容年輕化，昔日小將曾湛元現已成為球隊主力，今季更正式轉任控球後衞，目標始終如一：「目標一定是冠軍。老大哥離隊後，今年就要靠自己！」■圖／文：鄧文滔、余樂詩

上季南華經歷各種考驗，主教練巴拿莫域4月離隊後，內外線主力惠龍兒及楊和亦在6月宣布轉會，南華一度由後衞余理洋身兼教練和球員身份，復賽後卻以87比89不敵滿貫，跨季27連勝告終。球隊季尾再找來傳奇球星譚偉洋和胡國鋒接管主教練及助理教練職務，最後4強贏永倫，總決賽更以直落3場擊敗香港東方，成功衞冕。

提拔南青新血增板櫈深度 南華經歷震盪後，一度令其他「Big 4」燃起爭冠希望，曾湛元慶幸隊友保持爭勝心，最後用冠軍回應質疑：「疫情期間我們一直好集中訓練，好渴望比賽。教練離開之後，我們每一個都保持爭勝心，好畀心機練。我知道前4球隊有3隊都好想季後賽第一隊對我們，但我好鍾意挑戰，愈睇低我們，就愈想證明自己。這個冠軍，含金量特別高。」

今季南華陣容再有變動，梁兆華轉投香港金牛，陳張敏退役，張延隆因學業暫別賽場，主教練一職則由前南青教練吳繼武接手。上季總決賽最有價值球員朱亮續任球隊重心，配搭後衞余理洋、羅意庭以老帶新，而葉耀邦、曾湛元和林民淇亦將「擔大旗」，有望獲得更多上陣時間。南華內線則由陳曉峰和楊嘉駿支撐，另外提拔南青新血，包括：鄭凱安、蘇柏軒、Jefferson Espiritu和陳怡富，增加板櫈深度。

主帥吳繼武期望迎難而上 主教練吳繼武坦承今季衞冕難度相當大，期望球隊迎難而上：「今季東方有強援麥洛連和基拔加盟，加上將由南華前教練巴拿莫域領軍，預料他們會是我們爭標的最大對手。為準備新季，我們最近加緊練習，特別針對改善體能和防守，另外亦與永倫和滿貫打友賽，希望透過高強度比賽加快建立默契，效果不錯。」新兵蘇柏軒表示：「好開心自己在第2年就上大隊，希望可以在一支冠軍球隊學習，累積經驗。來到南華，防守上需要進步，進攻則要更果斷，射好三分，不要想太多。」