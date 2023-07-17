巴拿莫域接掌香港東方注入獨有哲學

香港東方早前宣布由波斯尼亞主帥巴拿莫域接掌教鞭，球隊上周六作公開操練，這位新帥坦言準備新季時間緊絀，冀注入獨有的籃球哲學，幫助球隊橫掃本地錦標。

銀牌開鑼在即，惟東方日前突然宣布換帥，由巴拿莫域接替柏利施域擔任主教練。巴拿莫域曾於2018至2021年執教南華，以全勝姿態贏得銀牌和聯賽，他表示：「我當初離開香港，就知道有日會回來，很高興東方給我機會。」

建立體系打出團隊精神 巴拿莫域接掌球隊後只有兩周時間準備銀牌，坦言「時間是最大敵人」：「籃球世界沒有魔法，不可能一兩天就改變所有事。我們正努力建立體系，必須打出團隊精神。」

巴拿莫域執教南華3年期間體系鮮明，他表示會沿用一貫哲學：「我想提高個人技術，只有個人變強，團隊才會更強，當然還有強硬防守，希望所有人知道在不同情況該做甚麼。」

隊長陳兆榮認為新教練更着重執行性：「舊教練給空間我們發揮，新教練則針對不同情況制訂應對方法，很多東西記。」他笑說巴拿莫域到埗一星期，但「好像過了一個月」：「現在改了早晚訓練，見面次數等於以往的3、4星期，還要時間才能摸清教練要求。」■■圖、文：許思彤