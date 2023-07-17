禾杜蘇娃捧走溫網締造歷史
世界排名42位的捷克「紋身女孩」禾杜蘇娃再次震撼世界，在溫網女單決賽直落兩盤6比4擊敗突尼斯好手積芭，首奪大滿貫錦標，更成為公開賽時代以來，史上首位捧走后座的非種子球手。
首位非種子球手封后
24歲的禾杜蘇娃過往溫網最佳成績只打入次圈，但她今屆大爆發，先後淘汰5名種子球手，包括4號種子彭高拉及「1姐殺手」絲維杜蓮娜，躋身決賽面對上屆亞軍積芭。儘管經驗及排名均不及對手，但禾杜蘇娃未因此退縮，關鍵時刻更表現淡定，首盤4比4平手後趁積芭發球跌Watt，成功「破發」先贏6比4。次盤禾杜蘇娃繼續強悍打法，最終以63%的一發成功率，以及32次接發球得分，加上積芭出現15個非壓力下的失誤，禾杜蘇娃再贏一盤6比4，成功一嘗冠軍滋味。
又做「老二」積芭崩潰爆喊
來自體育世家的禾杜蘇娃，兩臂大大小小的紋身成為其獨特標記，這位「紋身女孩」奪冠後表示如在夢中：「這份感覺實在奇妙，去年這時候我未有參賽，傷患影響了我半年多，如今站在台上十分夢幻，網球令我瘋狂！」反觀連續兩年於決賽飲恨的積芭，賽後一度崩潰爆喊，到頒獎時仍哭成淚人，但揚言會以更強姿態回歸。
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