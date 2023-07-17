禾杜蘇娃捧走溫網締造歷史

首位非種子球手封后

24歲的禾杜蘇娃過往溫網最佳成績只打入次圈，但她今屆大爆發，先後淘汰5名種子球手，包括4號種子彭高拉及「1姐殺手」絲維杜蓮娜，躋身決賽面對上屆亞軍積芭。儘管經驗及排名均不及對手，但禾杜蘇娃未因此退縮，關鍵時刻更表現淡定，首盤4比4平手後趁積芭發球跌Watt，成功「破發」先贏6比4。次盤禾杜蘇娃繼續強悍打法，最終以63%的一發成功率，以及32次接發球得分，加上積芭出現15個非壓力下的失誤，禾杜蘇娃再贏一盤6比4，成功一嘗冠軍滋味。