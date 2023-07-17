煞科日2港將銅牌戰飲恨 王嘉祺：輸在太心急

「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」昨日上演青年組（20歲以下）賽事，兩位港隊成員王嘉祺及劉允兒打入銅牌戰，惜兩人同告落敗，無法再為香港取得獎牌，當中王嘉祺承認「輸心急」，希望從失敗中吸取教訓，而港隊以兩面銅牌完成今次賽事。■圖、文：鄧文滔

賽事一連兩日在馬鞍山體育館舉行，昨日約有150位選手亮相，不少港將出戰，上午賽事完結後，王嘉祺和劉允兒分別打入男子60公斤以下級別，及女子48公斤以下級別銅牌戰。其中「嘉祺」與澳洲對手交鋒，初段積極搶攻惟未能得分，對方隨後佔據上風，「嘉祺」奮力迎戰下，成功將戰局拖至「黃金加時」，可惜形勢未有太大變化，「嘉祺」最後力戰而敗，加上較早時候登場的劉允兒，同樣在銅牌戰「黃金加時」鎩羽而歸，由於賽事舉行兩場銅牌戰，王嘉祺及劉允兒最終名列第5。

教練張焯傑：有啲欠運 王嘉祺賽後難掩失落，表示由於過分緊張導致失準，加上後段體力下降招致落敗：「賽前因為太緊張，弄到動作變得生硬，而且初段只顧搶攻，以致後來氣力不繼，到加時賽更完全失去節奏，打不出應有水準。」「嘉祺」反覆強調「輸心急」，形容對手較自己冷靜，盼望往後能作改善，踏上頒獎台：「以後比賽時要多思考，不能只顧如何進攻，經此役後我會勤加練習，有望下次能獲得獎牌。」

港隊之後派出林毓藝、楊永逸、吳栢軒及劉蕙芯，參與東亞青年運動會，當中吳栢軒及劉蕙芯在今次賽事中各獲一面銅牌，身兼代表團團長的柔道總會主席黃寶基指出，港將水準與其他對手相近，能否「袋牌」要視乎抽籤及臨場發揮：「例如中華台北和蒙古，很大機會派出類近的班底出戰，坦白說必然對港隊有所期望，但始終要看看臨場發揮和抽籤形勢。」

代表隊教練張焯傑認為，兩位港將銅牌戰均鬥到「黃金加時」才告負，有點欠運，並稱今日起會與其他國家舉行訓練營，備戰往後賽事。