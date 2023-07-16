艾卡華斯祖高域夢幻爭霸

祖高域

溫網「夢幻對決」周日一觸即發！「世一」艾卡華斯周五續顯強勢，昂然首闖溫網男單決賽，力爭生涯第2項大滿貫錦標，並試圖於周日阻截7屆盟主祖高域追平費達拿的「8冠王」美夢，兼再破網壇歷史「24貫」的紀錄。

有信心阻祖高域奪第24貫 20歲的艾卡華斯僅花1小時50分鐘，以直落三盤6比3、6比3、6比3力挫世界「三哥」俄羅斯的麥維迪夫，成為史上第3位躋身溫網決賽的西班牙球手；同時，也是史上第4位闖入男單決賽的最年輕球員。

這位上屆美網冠軍於決賽對手，正是今季已連贏澳網及法網、並取得創歷史奪得23個大滿貫冠軍的祖高域，「我相信我能夠打贏祖高域。」艾卡華斯賽後信心滿滿，「大家都知他是一位傳奇，但我要追擊，我相信自己，這沒有時間去害怕，也沒有時間感到疲累。」

至於36歲的塞爾維亞球王祖高域，同日以直落三盤6比3、6比4、7比6（7比4）淘汰意大利名將仙拿，對於決賽要面對年輕10年的「小天王」，他坦言年齡不是問題。事實上，祖高域自2013年起未試過在中央場落敗，至今保持着在溫網34場連勝的紀錄。值得一提，這場夢幻決賽更是爭「一哥」之戰，勝方將於周一的新世界排名榜上，位居榜首。