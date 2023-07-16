速度拚勁+饑餓感 建龍飛馬衝擊前4

甲一開季在即，建龍飛馬昨日舉辦球季發布會暨獎學金頒獎禮，公布陣容名單。除居港外援漢尼拔歸隊，隊長馮嘉豪復出，還有港韓混血兒周健宏加盟，冀以老帶新衝擊「Big 4」。

漢尼拔歸隊周健宏加盟 建龍飛馬上季升班，即僅次於「Big 4」排名第5，惟主力韓天次和朱梓鎔離隊，主教練香振強直言變化大：「我們陣容年輕，平均只有24、25歲，幸有周健宏和謝爕雋加盟，他們經驗豐富，可減輕隊長馮嘉豪負擔。」33歲的周健宏認為新東家充滿潛力：「球員很有天賦，自己希望擔當輔助角色，在四號位做好串連，讓他們放心表現自己。」

香Sir透露建龍貫徹快速球風：「現今籃球主打速度和體能，我們兩者兼備，希望防守做起，由年輕球員負責第一波快攻，不行的話，再交給漢尼拔打陣地。」身高2米08的漢尼拔上季稱霸籃下，曾單場轟入52分，是建龍取得佳績的功臣。隊長馮嘉豪去年8月手傷「收咧」，將於銀牌復出，同樣難掩興奮：「最重要是大家健健康康。」

「目標最低限度維持第5，最理想當然是前4。為了磨練陣容，我們到深圳集訓與省隊對賽，球員都全力以赴做好本份。」香Sir說。周健宏認為相比「Big 4」 ，建龍有一大優點：「的確前4球隊能力和經驗較好，挑戰他們有一定難度，但不是沒可能，我們年輕球員勝在餓波，可用拚勁盡力一搏。」

圖、文：許思彤

建龍飛馬主帥 香振強