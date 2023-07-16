首天賽事連奪兩銅 on.cc東網直播港隊今乘勢追擊

「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」昨日於馬鞍山體育館展開，首日率先進行青少年（17歲以下）項目，最終香港成功奪得兩面銅牌。乘着主場氣勢，青年組（20歲以下）選手今午登場，且看一班師兄師姐能否延續氣勢，為香港奪得更多獎牌，而曾兩奪奧運柔道金牌的中國傳奇選手冼東妹都會到場，為選手打氣。（on.cc東網周日下午3時30分直播）

青少年初賽於早上揭開戰幔，經連番激戰後，吳栢軒、楊永逸、劉蕙芯及麥靜文共兩男兩女成功打入不同組別的銅牌戰。率先登場的劉蕙芯出戰女子48公斤以下級別賽，與中華台北選手正面交鋒，形勢相當膠着，法定時間4分鐘完結後，仍未有任何一方取分，要以「黃金加時」決勝負，港將頑強的鬥志，成功鼓動不少觀眾為她打氣，最終「蕙芯」咬緊牙關搶分成功，為港隊奪得今站賽事第1銅。

可惜其後登場的楊永逸和麥靜文，同樣在銅牌戰力戰而敗，不過早前台北的東亞青年暨青少年柔道公開賽得到1面銅牌的吳栢軒，在男子73公斤以下級別晉級銅牌賽，但由於對手在前1場賽事使出危險動作被判直紅及停賽，無法出席賽事而被判獲勝，為港隊進帳多1面銅牌完首日賽事。

戰至黃金加時劉蕙芯︰太刺激 首度出戰計算世界排名積分國際賽的劉蕙芯，為港隊爭得1銅，她賽後不禁驚歎在「黃金加時」擊敗對手實在「太刺激」，談到不少觀眾到末段為自己吶喊加油，「蕙芯」直指這就是當初喜愛柔道的原因：「之前沒有想過有那麼多人叫加油，令我感到非常熱血，這種感覺正是我喜歡柔道的原因，使自己愈來愈享受賽事，希望往後能夠取得冠軍，看着香港區旗掛上最高處。」

吳栢軒挑戰青年組目標闖8強 至於吳栢軒在初賽落敗後在復活賽取勝，最後殺入銅牌賽，助港隊爭取多1面獎牌，他對個人表現尚可接受，盼望越級挑戰出戰青年組賽事能殺入8強：「始終青年組的對手年齡較大，經驗自然較豐富，希望能打入8強甚至銅牌戰。」香港柔道代表隊教練張焯傑坦言獎牌數目較預期少，可惜隊員經驗不足，難免表現緊張，希望青年組隊員今日能爭一口氣，奪得更多獎牌。

亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽賽事資料（青年組賽事） 日期：7月16日

地點：馬鞍山體育館

門票︰免費入場

參賽隊伍：澳洲、馬來西亞、南韓、美國、蒙古、新西蘭、沙特阿拉伯、泰國、烏克蘭、澳門、香港、菲律賓、中華台北、印度

圖、文：鄧文滔