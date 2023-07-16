力爭3甲兼再有盃落袋 冠忠南區盼踢出新風格

因預計未來幾日天氣不穩，去季「賽馬會菁英盃」盟主冠忠南區，提前於昨日舉行公開操練。南區來季班費大約800萬，新帥楊正光表示組軍已大致完成，盼球隊可踢出新風格，目標聯賽打入前3名，以及在盃賽繼續有所斬獲。

冠忠南區今季陣容變動頗大，主教練由楊正光接手，取代轉任技術總監的鄭兆聰，而在謝德謙、杜度、劉學銘、簡嘉亨、慕沙、盧錦宏及冼柏德約滿離隊後，一口氣簽入古安奴、羅拔奧度、李小恆、黎格爾、陳潤潼、馬文政、顏翱天，並從傑志借用趙聡悟等，球隊8月初會到梅州集訓。

公開操練前夕，新任教練楊正光先與隊長佐佐木周出席發布會。闊別3年再執教港超球隊的「光Sir」，認為南區具備潛質及競爭性，加上自己在港超的經驗，有信心球隊可做得更好。另外南區今季簽入不少本地年輕球員，近年主要擔任青年軍教練的「光Sir」，期待他們能作出貢獻：「年輕球員只要有能力都會爭贏正選，希望形成隊內良性競爭，自己對佢哋暫時表現都好滿意，相信下季帶到畀球隊好大活力，組軍方面亦大致完成。」

主教練楊正光：踢法更進取 南區一向以防守反擊見稱，「光Sir」盼新季能夠向球迷呈現新踢法：「南區以往防守反擊好有效率，希望今季再進取啲，加強小組配合同高位壓迫，令對手更難防守。」「光Sir」不忘提到來季目標：「壓力點都會有，但管理層都畀好大自由度我，希望聯賽排到頭3，同埋盃賽盡力爭取冠軍，最緊要係踢出自身風格，每場波畀足120%。」

新任球會主席黃焯添是日亦有到場，他透露班費與上年相若，大約800萬，希望做到量入為出，以有限資源找最好球員：「當然想好似上年咁拎到個冠軍，咁樣已經好滿足，聯賽就爭第3至5名，如果攞到冠軍就最好。」

冠忠南區2023/24年球員名單 門將：1蔡子濤、25伍瑋謙、31顏翱天

後衞：4川瀬浩太、5古安奴、6基斯、12杜馬思、16翟廷峯、22陳潤潼、26陳凱柏

中場：8李嘉耀、11佐佐木周、15黎格爾、17李小恆、19趙聡悟、21馬文政、23容昊、24鞠盈智、28陳傲軒

前鋒：7史提芬彭利拿、18艾華、20游卓峰、47羅拔奧度

圖／文：李浚湣、林卓臻