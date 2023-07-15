亞洲盃青年及青少年錦標賽 港柔道隊擺擂台迎強敵

「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」今日起一連兩日在馬鞍山體育館展開，港隊共派出24位代表參賽，一眾港將近期在國際賽屢傳捷報，且看能否延續強勢，於主場為港爭光。

香港時隔4年再次舉辦國際級柔道賽事，2004年雅典奧運及2008年北京奧運柔道金牌得主冼東妹受邀來港，明日為一眾運動員打氣。首天賽事先進行青少年（17歲以下）項目，次天則上演青年組（20歲以下）比賽。

港將頭腦靈活有優勢 今屆賽事約有250位好手參加，包括澳洲、蒙古、南韓及新西蘭等強手，柔道總會運動員遴選委員會主委古偉業表示，各隊伍身體質素及技術水平頗高，對港隊爭獎牌造成困難，但稱港將也有優勝之處：「外國選手的體格及技術頗為出色，而且訓練有素，但香港運動員普遍腦筋較靈活，就算力量不如對手，會懂得尋找其他應對方法。」他寄望港將趁機會爭取佳績，從而升格成為體院精英運動員。

港隊今次共派出24位成員，當中6位青年隊女選手同樣參與48公斤以下級別賽，包括「獎牌希望」鄧雪瑤及何樂怡等。男子組方面，楊永逸和日前在東亞青年暨青少年柔道公開賽摘銅的吳栢軒，均會出戰66及73公斤以下級別賽。圖、文：鄧文滔