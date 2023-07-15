羅致8名新兵3大射手壓陣 晉裕衝擊前6

上季甲二冠軍晉裕今季升上甲一，羅致8名新兵應付新挑戰，包括現役及前港隊成員蘇志樂、劉子禮和梁民熊3名射手。主教練廖慧森透露，外援將於8月中歸隊，今季目標打入前6。今年重心回歸籃球的劉子禮冀能以老帶新挑戰列強：「我會擔當新的角色，希望給球迷看到我新的一面。」

晉裕上季以全勝姿態於甲二封王，升班後原陣容只得5人留效，蘇志樂、劉子禮和梁民熊分別由崇德飛鷹、康仁福建和永倫來投，這3位現役或前港隊成員，預料將成進攻重心。此外亦從康仁福建和建龍飛馬吸納內線球員何俊杰和劉嘉榮，年輕球員龍子傑和歐文輝為球隊注入活力，以及找來曾效力香港東方的林萬進。

主教練廖慧森：經驗戰將好重要 主教練廖慧森4月接手球隊，他表示當務之急要加強磨合：「自己首次執教甲一球隊，挑戰頗大，但近月透過友賽和康文盃等賽事，默契逐漸建立。經驗豐富的老將在隊中扮演重要角色，他們紀律性強，而且很有熱誠，絕對是年輕球員的學習榜樣。隊長趙蕸雄、劉子禮和林萬進，是我以前超敏年代的隊友，大家有商有量，事半功倍。」球隊除想在甲一企穩陣腳，更希望走得更遠：「銀牌我們以全華班應戰，主要吸取經驗，希望可以晉級，聯賽方面有外援助陣，將以打入前6為目標。」

8名新兵當中，32歲射手劉子禮曾效力香港東方，協助球隊於2018年首奪甲一冠軍，2021年完約後離開東方，上季尾加盟康仁福建。疫情期間他開設餐廳當老闆，一度離開籃球賽場，回顧過去幾年，他說：「3年疫情轉變好大，其實我未打算那麼快就放棄籃球，做生意使我成長不少，但打籃球才是我最喜歡的事，全職打波的日子，原來好開心，終於明白將興趣變成職業是件很奢侈的事。」

劉子禮責任更多要證明自己 加盟晉裕，除了與舊友重逢，「子禮」新季更想以全新面貌示人：「我和教練、阿進、蕸雄都是10年前超敏隊友，感覺很特別。以往我是配角角色，今季會負責更多工作，亦要證明自己有能力，不只是射波、得分，想給球迷見到一個新的自己。」

另一新兵林萬進上季由東方球員身份轉為體能教練，今季重返甲一舞台，他表示：「疫情期間我報讀了營養學課程，在職業隊期間亦獲益不少，有時都忘了自己幾多歲，來到這裏希望能發揮所長，我是工兵型打法，希望能幫到球隊。其他人問我，一把年紀還在跑？跑到咪跑囉！」圖／文：余樂詩、許思彤