艾卡華斯苦戰闖男單4強

溫布頓網球公開賽8強，西班牙世界「一哥」艾卡華斯力戰2小時20分鐘，以7比6（7比3）、6比4及6比4擊敗20歲丹麥新星魯尼，生涯首次打入溫網4強，將與俄羅斯的麥維迪夫爭奪決賽席位。另外昨晚女單4強禾杜蘇娃以兩盤6比3贏絲維杜蓮娜，打入決賽。

世界排名第6、同為20歲的魯尼，首盤給予艾卡華斯極大壓力，後者「搶七戰」後，以7比6（7比3）驚險勝出，其後艾卡華斯重整狀態，連贏兩盤6比4，強勢晉級。20歲的艾卡華斯亦成為自2007年祖高域以來，最年輕的男子4強球手。

同麥維迪夫爭入決賽 艾卡華斯贏得今季第45場巡迴賽級別勝利，更是今季第3次打入大滿貫4強，賽後他難掩興奮地說：「感覺太棒了。自我開始接觸網球起，在溫布頓打出好成績一直是我的夢想，這是一個美麗而偉大的比賽。我也很驚喜自己能在草地有發揮這樣的水準。」

同日另一場8強戰，世界排名第3的俄羅斯球手麥維迪夫與美國非種子球手Christopher Eubanks激戰5盤，全場轟出28記「Ace波」，終以6比4、1比6、4比6、7比6（7比4）及6比1 險勝過關，下場將對頭號種子艾卡華斯。