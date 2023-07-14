香港金牛「背靠背」連敗
昨晚全國男子籃球聯賽（NBL），香港金牛「背靠背」主場出擊，早段一度拉開逾20分，但後段風雲變色，合肥狂風洋將哈姆雷特和斯通發威，合力轟入78分，金牛以105比122慘遭逆轉，吞下3連敗，將於周日（16日）作客江西贛馳。
香港金牛連續兩日主場出擊，首場以89比114不敵安徵文一，今場面對榜尾的合肥狂風，開局火力全開，孫偉博和梁兆華內外開弓，打出14比0的攻勢，首節以37比16領先。金牛「土炮」發威，洋將一樣有貨交，次節坎普和蘇萊蒙外投得手，一度拉開逾20分，惟合肥靠斯通和哈姆雷特單打「二打五」反而奏效，一口氣追到49比57完半場。
換邊後，哈姆雷特盡顯進攻板斧，「First Step」快不可擋，帶領合肥狂風追平71比71，令形勢完全逆轉，雪上加霜的是，孫偉博踩到對手拗柴，第3節金牛落後79比87。第4節只許一個外援上場，「哈斯」輪流上陣火力不減，合肥狂風終贏122比105取得球季首勝。
合肥有4人得分上雙，哈姆雷特22投14中，狂轟42分；斯通19投13中，攻入36分。金牛方面，坎普取得34分，梁兆華有7分2籃板4助攻。許思彤報道
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