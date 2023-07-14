香港金牛「背靠背」連敗

香港金牛連續兩日主場出擊，首場以89比114不敵安徵文一，今場面對榜尾的合肥狂風，開局火力全開，孫偉博和梁兆華內外開弓，打出14比0的攻勢，首節以37比16領先。金牛「土炮」發威，洋將一樣有貨交，次節坎普和蘇萊蒙外投得手，一度拉開逾20分，惟合肥靠斯通和哈姆雷特單打「二打五」反而奏效，一口氣追到49比57完半場。