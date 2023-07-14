銀牌籃球賽7月PPV直播 香港東方對漢友打頭陣
今季本地籃球賽事由銀牌賽打頭陣，on.cc東網將提供多場「按次收費直播」（Pay Per View/ PPV），讓球迷有更多選擇，首場PPV賽事為7月19日香港東方對漢友的銀牌首圈賽事，收費為30元，而7月份共有5場PPV賽事讓球迷選擇。
海外粉絲一樣睇到
PPV的用法簡便，大家只需Click入https://tv.on.cc/oncchkb/index_tc.html，或者掃一掃PPV QR Code進入指定網頁，便可購買睇波Code（睇波通行證）。球迷於直播時段到 tv.on.cc，輸入睇波Code就可以收看所選賽事的直播。香港的球迷或身處外國的粉絲都可使用。
7月份共設5場PPV賽事，除了「東漢之戰」外，隨後各支銀牌首度登場的球隊，亦會在PPV場次出現，按場收費：包括7月20日頭場永倫對康仁福建、尾場崇德飛鷹對南青；至於7月26日則有南華對建龍飛馬或晉裕的勝方。當日隨後上演的滿貫對崇德飛鷹或南青的勝方，同樣令人期待。
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