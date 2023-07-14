東方開操劍指前4

培育本地小將展望將來 港超聯球隊東方昨日於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練及舉行季前拜神儀式。東方體育會副主席游永強表示，今年班費將逾千萬，目標爭入前4，同時又會繼續培育更多本地年輕球員，盼球隊在兩至三年後，重返班霸行列。

東方今早完成操練後，隨即舉行季前拜神儀式，以及拍攝大合照，而多名球隊管理層包括東方體育會副主席游永強亦有到場。東方今季有巴杜姆、蔡立靖、胡晉銘等多名球員離隊，但暫時只有借將洛迪古斯、黃浩然及余在言3名新兵加盟，大軍名單僅22人，當中外援更只得3位。

班費逾千萬重用年輕人 東方體育會副主席游永強接受記者訪問時，提到今季班費維持逾千萬，仍然會以前4為目標：「隊隊都想拎冠軍，但我哋都會面對現實，始終球員經驗仲差咗啲。今年會繼續畀年輕球員出賽機會，培育更多本地球員代表港隊，但希望佢哋可以團結一致，力爭上游。」「游生」又認為成績如果要再上一層樓，抑或要重返班霸行列的話，需要年輕球員慢慢成長，預計需要兩至三年時間。

設長遠計劃推動體育產業 對於兩支港超勁旅傑志及理文，今季繼續簽入不少大牌外援，「游生」坦言友會與己隊發展方針不同，又表示東方並非『老細波』，球隊已經有長遠規劃，行出一個體育產業模式：「過去有段時間我哋都投放咗好多資源，幾個本土最佳射手都喺我哋度，但都未必保證奪冠，最緊要反而係球員嘅配合同教練。燒錢係一件好辛苦嘅事，我哋會朝着英超白禮頓嘅模式，着重對球員嘅培訓，以一個合理嘅費用達到最好成績。」

東方新季暫時簽入的新兵中，包括上季效力標準流浪的余在言（Jesse）表示：「我嘅目標係想有多啲比賽機會，要有更穩定嘅出場時間，去表現自己。」至於由香港U23轉投東方的黃浩然，就希望盡快適應並取得進步：「想喺腳下功夫下苦工，配合球隊踢法，防守上都需要更加硬朗，希望透過訓練了解到教練嘅要求，相信會係一個進步嘅開始。」

或再有新外援來投 上季「最佳教練」盧比度（Chino）指，球隊目前在右閘、翼鋒及攻中位置仍需補強，又透露或再有新援來投：「我哋目前有3個嚟自蘇格蘭、南韓同澳洲外援喺度試腳，表現都令我好滿意，再加一名24歲嘅西班牙高大中堅，佢會喺內地集訓嗰陣會合我哋。」東方將於本周六（15日），啟程前往內地順德，進行為期兩星期集訓，回港後將與數支港超球隊「拍跳」。圖、文：李浚湣

東方體育會副主席游永強（右二）、東方體育會主席鄭啟明（左二）及榮譽副會長何智焜（左三），齊齊到場切燒豬。 黃浩然 黃浩然想在新東家取得進步，而余在言（圖）則希望爭取更多出場機會。