祖高域逆轉闖溫網4強

祖高域（圖）「24貫」再近一步！周二溫網男單8強戰，這位塞爾維亞巨星面對俄羅斯名將魯列夫的追擊，雖先輸一盤4比6，惟憑後勁連贏6比1、6比4、6比3，以總盤數3比1過關，第12次闖進溫網4強，距離實現5連冠兼追平費達拿的8冠紀錄僅差兩場。至於祖高域4強對手，則為意大利21歲新星仙拿。