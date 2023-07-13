不敵安徽文一香港金牛2連敗

全國男子籃球聯賽（NBL），香港金牛昨於主場修頓場館以89比114不敵安徽文一，吞下主場第1場敗仗，今晚要「背靠背」主場對合肥狂風，力爭重上勝軌。

上仗香港金牛作客安徽文一，兩名外援迪加拿和蘇萊蒙未有隨隊，今場兩人復出，另一外援坎普則輪休。金牛派出中鋒迪加拿配搭畢繼光、梁兆華、孫偉博和張昊正選登場。金牛開段落後3比7，其後張昊成功空接得分，迪加拿亦在罰球線附近投射得手，加上梁兆華和孫偉博三分，打出12比0攻勢，不過，文一有李祥波單節攻入8分，助客隊首節以29比23領先。

蘇萊蒙獨取21分 第2節安徽文一王思奇手感火熱，曾效力NBA雷霆的外援約翰遜又屢屢在內線得手，令此節命中率高達76%。反觀金牛進攻失靈，大部分時間靠蘇萊蒙單打獨鬥，遭安徽文一拋離至64比40完半場。換邊後，香港金牛的蘇萊蒙和陳雨生連吞技犯和違反運動道德犯規，安徽文一台灣控衞蔣淯安未有手軟，單節轟入9分。金牛極力反撲，但仍落後63比84。

第4節香港的楊睿騏單節8分，薛馳亦轟入4記三分球得12分，最後2分鐘另一港將許烜行首次上陣，最終金牛力追至89比114完場，錄得兩連敗。今場安徽文一共5人得分達雙位數，金牛則以蘇萊蒙以21分居首。■圖/文：余樂詩