新援奧拿斯踢過世盃決賽周

在昨日傑志的季前發布會上，兩位新援奧拿斯及丹卓斯基自然成為焦點。其中來自尼日利亞的奧拿斯曾於意甲搵食，更出席過世盃決賽周，新季這位30歲中場會穿上12號球衣，他表示希望為「藍鳥」贏得各項錦標，兼在亞冠盃賽事有所突破。

現年30歲的奧拿斯司職中場，曾為尼日利亞國腳，除了是2013年非洲國家盃冠軍隊成員，更為國出戰2014年巴西世盃決賽周。球會賽事方面，奧拿斯於意甲拉素效力5季，亦效力過土耳其的特拉布宗，近年轉戰西亞聯賽發展。主教練朱志光認為，奧拿斯在中場具攔截能力，亦有一定的組織能力，加上其大賽經驗，相信對傑志再戰亞冠盃有幫助。

丹卓斯基首次亞洲落班 另一新援丹卓斯基則司職中堅，於法國出生的他曾代表北馬其頓國家隊上陣4次，職業生涯一直在歐洲發展，包括在2014/15球季效力荷甲球會NAC，主教練朱志光指：「丹卓斯基雖然身材高大，但屬於比較靈活同速度非常快嘅後防球員，由於傑志會維持一貫嘅高點防守打法，丹卓斯基有望可以協助球隊做好快速回防嘅工作。」丹卓斯基首次來到亞洲落班，他笑言需要時間適應香港的炎熱天氣，但有信心自己能夠領導傑志防線。