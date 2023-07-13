全面復操！月底赴泰集訓 傑志精兵化 挑戰亞冠盃

傑志去季贏得聯賽、「足總盃」及「高級組銀牌賽」，第5度成為本土三冠王，這支港超聯勁旅昨在賽馬會傑志中心全面復操，並舉行季前發布會，幾位新加盟球員更率先與記者見面。總監兼主教練朱志光指球隊今季實行精兵化，希望表現比過往有所改善，挑戰亞冠盃。另外，「藍鳥」亦將於7月24日至8月10日到泰國集訓。■圖/文：林卓臻、李浚湣

「藍鳥」今季實行精兵化，多達16人分別因約滿、外流及外借離隊，新面孔方面，除回巢的陳晉一及上季季尾落實來投的陳俊樂外，暫時只有4名加盟，分別為前尼日利亞國腳奧拿斯、前北馬其頓國腳丹卓斯基、由標準流浪過檔的祖連奴，及曾入選中國U21集訓名單的後衞伊卜拉伊木．庫爾班，惟這名新疆球員因簽證問題仍未抵港，而馬斐及石皓心則從青年軍提升上一隊。

朱志光︰外借年輕球員非壞事 總監兼主教練朱志光表示，一隊球員人數的確比去季減少很多，當中更有不少年輕球員相繼外借，但他相信長遠來說並非壞事：「好過有啲球員得唔到比賽機會，咁樣仲唔健康，外借出去嘅球員唔代表唔會返嚟，可能隨時進步仲大咗。舉例顏卓彬係我愛將，但我為咗佢好，先畀佢出去踢多啲，喺傑志佢好難爭，我諗喺深水埗應該有得踢。」

對於今季目標，「朱Sir」則希望「做得更好」：「執教咁多年無諗過要拎幾多隻盃，只希望球隊嗰屆有正常發揮，將犯錯改正，表現有改善，萬一拎唔到好成績都無辦法。」他又提到今年亞冠分組賽將恢復主客制，球隊需要同時兼顧本地賽事，在球員輪換上需要多加留意。

除此之外，傑志為備戰下月展開的本地賽事，以及9月開鑼的「亞冠盃」分組賽，將於7月24日至8月10日到泰國集訓，期間會進行6場熱身賽，其中4場會是泰甲球隊，分別是7月26日對武里南聯、7月30日對曼谷聯、8月2日對烏泰他及8月6日對達叻。

朱志光