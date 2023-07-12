曼聯Ｕ16訪港踢友賽科蘭重臨香江

「賽馬會青少年足球精英匯」今年再度舉行，昨日舉行記者會，公布曼聯Ｕ16將於8月6日至13日訪港，期間會於旺角大球場友賽香港Ｕ18及香港青年聯賽選手隊，屆時科蘭及尼曼查維迪亦會現身。

曼聯Ｕ16自2017和2018年後再次訪港，8月9日及12日與香港Ｕ18及香港青年聯賽選手隊交手，票價全免，球迷今日起可到活動網頁登記。兩位曼聯名宿科蘭及尼曼查維迪，更會在兩個賽日分別亮相，入場球迷亦會獲贈賽事紀念打氣毛巾。

球員時代曾助曼聯7奪英超冠軍的艾雲，是日以球隊大使身份出席活動，他指年輕小將能在眾多球迷面前獻技，會獲益良多：「喺幾千名球迷面前踢波，一定會有壓力，但佢哋好需要呢啲經歷去成長，希望佢哋證明到自己能成為下一個『拉舒福特』或『麥湯米尼』。」

馬斐：想見識對手水平 代表香港Ｕ18出席記者會的馬斐，表示能與曼聯Ｕ16交鋒感興奮，盼能一探外國青年軍的水平：「好想知呢班曼聯明日之星嘅水準，究竟高到咩程度，我哋會利用呢個機會學嘢，同時好好享受比賽。」這位本月初協助傑志Ｕ18捧走「香港超級青年聯賽」足總盃的前鋒透露，目前正跟隨一隊操練，希望能獲提拔升上一隊。

■■圖：文、鄧文滔

賽馬會青少年足球精英匯資料 香港U18代表隊 Vs 曼聯U16

時間：8月9日8:00pm

出席名宿：科蘭

香港青年聯賽選手隊 Vs 曼聯U16

時間：8月12日5:00pm

出席名宿：尼曼查維迪

地點：旺角大球場

門票：免費（分一般門票及輪椅門票）

登記方法：

今日早上10時起到活動網頁登記